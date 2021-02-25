القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الصباح، عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

وابتهل في برقية تهنئة بعثها لخادم الحرمين الشريفين إلى الباري جل وعلا أن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما عبر ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح الصباح، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد، سائلين المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية.

كما أعرب أمير الكويت، عن التهنئة لأخيه الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

وسأل أمير دولة الكويت، في برقية تهنئة بعثها لولي العهد، المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما عبر ولي عهد دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء في برقيتين عن تهنئتهما لولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.