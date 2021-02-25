تقنية آمنة لطلاب المتوسطة والثانوية بحائل

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وأكد أهمية هذه اللقاءات لتعزيز القيم الإيجابية وتعلم الطالب أساسيات وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على مستقبلهم إيجابا وسلبا، وتوظيف التقنية في التعليم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مدير تعليم منطقة حائل الدكتور منذر البليهد عبر برنامج زووم «عن بعد» أمس، انطلاق برنامج «نحو تقنية آمنة» لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بهدف توظيف التقنية الحديثة واستخدامها الاستخدام التوعوي الأمثل وتنمية الحصانة الذاتية لدى الطلاب والطالبات وتعزيز مبادئ القيم الإسلامية وأهمية المراقبة الذاتية.وأكد أهمية هذه اللقاءات لتعزيز القيم الإيجابية وتعلم الطالب أساسيات وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على مستقبلهم إيجابا وسلبا، وتوظيف التقنية في التعليم.

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