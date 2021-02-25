بالفيديو.. ضبط مواطن تلفَّظ على رجال الأمن بعبارات غير لائقة في الشرقية

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن وثق مقطع فيديو وهو يتلفظ على رجال الأمن على طريق «النعيرية - حفر الباطن» بعبارات غير لائقة ونشره عبر مواقع التواصل.

وقالت شرطة المنطقة الشرقية، عبر فيديو نشره حساب «سناب الداخلية»، اليوم الخميس، إنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول لمواطن يتلفظ على رجال الأمن بعد استيقافه من رجال الأمن لعدم وجود لوحات على مركبته، فقد تم تحديد هويته.

وأوضحت شرطة الشرقية، أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.

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