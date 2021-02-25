بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا

كشف الدكتور محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا في المملكة.

وقال العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لكشف مستجدات فيروس كورونا واللقاحات في المملكة، إنه بشكل عام نعلم أن الفئات الأكثر فرصة والأعلى خطورة عند إصابتها بالفيروس للدخول في حالة حرجة أو مراحل متقدمة من المرض ومشاكل صحية أكبر وأخطر من الآخرين هم أصحاب الأمراض المزمنة أو من لديهم زيادة في الوزن والأعمار المتقدمة وغيرها من الفئات التي تكون لديهم المخاطر أعلى من غيرهم، وبالتالي هؤلاء هم الفئة التي كانت فيها أغلب الحالات الحرجة بالمملكة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن هذا ليس حصرا على هذه الفئة؛ حتى فئة الشباب والأصحاء ومن ليس لديهم أي أمراض مزمنة هناك نسب مئوية منهم يشكل الفيروس خطرا عليهم وهو خطر على جميع الشرائح، مؤكدًا ضرورة الحذر والمأمن الصحي لجميع أفراد المجتمع وأنه لا أحد يستبعد أو يعتبر نفسه في مأمن أو أن لديه حصانة وهمية من الإصابة بالفيروس.

وحث العبدالعالي جميع أفراد المجتمع على الحرص على الإجراءات الاحترازية والوقائية والحصول على اللقاح.

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