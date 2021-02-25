شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مجموعة من ظباء الريم والمها بمحمية الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع محمية الملك عبد العزيز الملكية أمس، خمسةً من حيوان المها العربي وثلاثين من ظباء الريم إلى البرية مباشرة في روضة التنهات بالمحمية كأول تجربة من نوعها في المملكة.

وبعد انقطاع المها العربي وظباء الريم لأكثر من 60 عاما، تعود إلى براري وسط المملكة ورياضها وكثبانها الرملية, حيث سيستمر المركز بتنفيذ عدد من الإطلاقات في الأيام القادمة - بمشيئة الله - مع مزيد من الشركاء وفق المعايير وخطة العمل الموضوعة لهذا البرنامج الوطني الطموح ، لاستعادة الحياة الفطرية في المحميات والمتنزهات وفي المناطق البرية ضمن البرنامج الوطني الذي ينفذه المركز . تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتراثها الفطري وفق مبدأ التنمية المستدامة من خلال تنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام وفقا لرؤية المملكة 2030م.