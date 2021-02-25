شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة : السجن 10 سنوات عقوبة تداول الأدوية غير المسجلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت النيابة العامة أن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية (الدواء) تحظى بتحقيق أرفع المعايير وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات وفعاليتها قبل التسجيل، ويحظر في هذا الشأن تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله لدى الجهة المختصة حماية للأمن الصحي وسلامته.

وأشارت إلى أن عقوبة المخالفين تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال مع إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوماُ وإلغاء الترخيص.