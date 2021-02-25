شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني يحذر من هجمات سيبرانية عالية الخطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من هجمات سيبرانية تستهدف خوادم الويب التابعة لشركتي Oracle و Atlassian. ، ووصف مستوى الخطورة بـ"عالي جدا" ، ويصل المهاجمون لخوادم الويب عن طريق استغلال الثغرات في الأنظمة الغير محّدثة مما يتيح لهم إمكانية الاطلاع والتعديل على الملفات المخزّنة وتحميلها وتنفيذ برمجيات وأوامر خبيثة على خوادم الويب المتضررة.

ويوصي المركز بالحذر من هذه الحملات عبر تحديث الأنظمة بشكل مستمر لتفادي استغلال الثغرات وذلك من خلال متابعة صفحة التحذيرات الأمنية للمركز بشكل دوري.