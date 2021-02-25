الصندوق العقاري يحدد موعد إيداع الدعم السكني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف الصندوق العقاري، عن موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

وقال صندوق التنمية العقاري، إنه يتم إيداع الدعم لدى بعض المستفيدين قبل موعد نزول الراتب في إطار تجربة ينفذها الصندوق لتقييم العملية.

وأوضح أن الموعد الرسمي لم يحن بعد، موضحًا أنه يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين خلال يومي عمل من تاريخ سحب القسط من قبل الجهة الممولة.

وتابع:” فيما يخص إيداع الدعم قبل نزول الراتب واستقطاع القسط من قبل الجهة الممولة، فهو في المرحلة التجريبية حتى الآن “.

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