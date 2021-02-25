تناول الفواكه ليلًا هل يزيد الوزن ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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نفت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة شاهين اللقماني، صحة ما يتردد أن تناول الفواكه ليلًا يزيد الوزن لكونها منخفضة في السعرات، موضحة أن الفواكه يمكن تناولها في أي وقت، ولكن يفضل أن تكون قبل الوجبات الرئيسية لضمان الاستفادة من الألياف والمعادن والفيتامينات، ولكن في حال تناول الفواكه ليلًا فإنه يفضل أن يكون مبكرًا قبل وجبة العشاء حتى يستطيع الجسم هضم الأكل قبل الخلود للنوم.

البطيخ مدر للبول

وبينت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365 “، أن المشكلة الوحيدة التي قد يواجهها البعض في حال تناول – البطيخ– مثلًا قبل النوم هي احتياجاته للذهاب إلى دورة المياه لتفريغ المثانة لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، وبسبب احتوائه على السكريات فإن الفرد يكثر من تناوله مما يزيد نسبة الماء في الجسم، ولكونه من الفواكه المدرة للبول فإنه يتردد لدورة المياه عدة مرات.

وجود فارق زمني

ودعت إلى ضرورة وجود فارق زمني بين تناول الوجبة والفواكه لأن لكلاهما تأثيرات مختلفة على الجهاز الهضمي، كما أن النظام الطبي ينص على ضرورة تناول الطعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل، وفي حال تم جمع وجبة العشاء والفواكه معًا، فإن الجسم يهضم أولًا الثمار التي تتبعها الوجبة، الأمر الذي سيؤدي إلى عسر الهضم ولن يتمكن الجسم من امتصاص جميع العناصر الغذائية من الوجبة.

تنوع تناول الفواكه ليلًا

واختتمت الدكتورة شاهين بالقول : يجب التنوع في تناول الفواكه يوميًا، فهي تمنح للجسم فوائد كثيرة بسبب غناها بالفيتامينات والمعادن والحديد والأملاح والكربوهيدرات والسكريات والألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك، بالإضافة لقلة سعراتها الحرارية، ومن الفوائد التي توفرها الفواكه للجسم أنها تقلل من مستوى الكوليسترول والدهون في الجسم لاحتوائها على الألياف، وتقي من الإنفلونزا ونزلات البرد، كما تقلل من خطر تكوُّن الحصى في الكليتين لغناها بالبوتاسيوم، وتقي من فقر الدم ونقص مخزون الحديد في الجسم، وتزيد من صحة عملية الهضم وتخفف آلام المعدة، وتقوي الجهاز المناعي.

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