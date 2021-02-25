استشاري : انتهاء كورونا في أوائل 2022 مؤشر إيجابي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور الدكتور عدنان القصير، إن توقع منظمة الصحة العالمية بانتهاء جائحة كورونا في أوائل 2022 مؤشر إيجابي يدعو للتفاؤل والخير.

وبين في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16% يدعو إلى بذل المزيد من الجهد الصحي الوقائي لتفادي التعرض للإصابة لا سيما مع استمرار رصد حالات الإصابات في جميع دول العالم.

التطعيم ومناعة القطيع

ولفت إلى إن حدة الفيروس ستتراجع تدريجيًا مع حدوث مناعة القطيع من خلال تطعيم 75٪؜ من سكان العالم مما يجعل الفيروس يتلاشى، وخلال تلك الفترة وهي بالتحديد عام 2021 ستكون منحنيات رصد الإصابات في دول العالم أكثر سلبية، مما يؤكد على أهمية وعي المجتمع في تطبيق التدابير الاحترازية وأخذ التطعيم.

عامان لارتداء الكمامة

وحول استمرار ارتداء الكمامة بعد تراجع الفيروس أكد الدكتور القصير : ارتداء الكمامة سيكون مستمرًا إلى العامين الحالي والمقبل إلى أن يتم الإعلان رسميًا من قبل منظمة الصحة العالمية بخلو العالم من فيروس كورونا، ولكن كل ما يهمنا في الفترة الحالية هو عدم التساهل بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وأخذ التطعيم فهذا الثالوث الصحي سيسهم كثيرًا في تراجع الفيروس وضعفه، مع ضرورة الاهتمام بتقوية الجهاز المناعية عبر الغذاء الصحي وممارسة الرياضة وتجنب التدخين والنوم الصحي.

122 مليون إصابة كورونا

يشار إلى أن حوالي 112 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2.48 مليون.

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