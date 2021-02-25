شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -أيده الله-.

وقال نائب أمير جازان ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد باستئصال التهاب الزائدة الدودة، التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح".ودعا الله تعالى أن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.