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نائب أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

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جدة - خالد شويل - رفع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -أيده الله-.

وقال نائب أمير جازان ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد باستئصال التهاب الزائدة الدودة، التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح".ودعا الله تعالى أن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.


اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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