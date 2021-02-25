شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

كما رفع الأمير تركي بن هذلول التهنئة لولي العهد الأمين، بعد أن منّ الله عليه بالشفاء وخروجه من المستشفى إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه الكريم, حامداً المولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على ولي العهد - حفظه الله - بنجاح هذه العملية، داعيا الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها.