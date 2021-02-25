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نائب أمير حائل يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد وخروجه من المستشفى

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جدة - خالد شويل - رفع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وسأل المولى القدير أن يحفظ ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بدوام الصحة والعافية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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