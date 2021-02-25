شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد وخروجه من المستشفى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وسأل المولى القدير أن يحفظ ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بدوام الصحة والعافية.