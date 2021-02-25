مهرجان البحر الأحمر يستعرض إنتاجات السينما العالمية بجدة التاريخية

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ويجمع المهرجان فريقا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى، وذلك بانتقاء وجلب أفلام من جميع أنحاء العالم، سيعرضها المهرجان للجمهور ضمن المسابقة الرسمية أو برامجه الأخرى خارج المسابقة.كما يستعرض المهرجان الكيفية التي استطاعت من خلالها السينما التأقلم والتحول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على تغير الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.
ويسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة إلى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.
يذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019، لاحتضان الطاقات الإبداعية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أضخم احتفال سينمائي من نوعه في المنطقة.
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي:
- ينطلق خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر 2021
- يتخذ من جدة التاريخية مقرا له
- يستعرض الكيفية التي استطاعت من خلالها السينما التحول إلى العصر الرقمي
- تسليط الضوء على تغير الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما
- تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم
- يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية
- أفضل البرامج الاحترافية المتعلقة بالصناعة السينمائية
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