إنارة تجميلية في شوارع الدمام

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وشملت أعمال التطوير شارع 6 ب الرابط بين شارع حسان بن ثابت وشارع بشير بن البراء وهو بعرض 18م وطول 200 م ووجود مسارين للمركبات بعرض 3.5م للمسار الواحد، ومواقف طولية من الجانبين بعرض 2.5 لكل موقف، إضافة إلى شريحتي زراعة بعرض 1.2م لكل شريحة، وكذلك مسار للمشاة من الجانبين بعرض 2م لكل مسار، فيما بلغ عدد أعمدة الإنارة التجميلية 28 عمودا بواقع 14عمودا لكل جهة طول كل عمود 5 أمتار، وعدد الأشجار 102 شجرة بواقع 51 شجرة في كل جهة ومغطيات تربة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطوير لعدد من شوارع الدمام، تضمنت توفير أرصفة للمشاة، وأعمدة إنارة تجميلية، وزراعة أشجار ظل، ومواقف سيارات ومسار مركبات، وذلك ضمن مبادرة (أنسنة المدن)، وتعزيز البعد الإنساني.وشملت أعمال التطوير شارع 6 ب الرابط بين شارع حسان بن ثابت وشارع بشير بن البراء وهو بعرض 18م وطول 200 م ووجود مسارين للمركبات بعرض 3.5م للمسار الواحد، ومواقف طولية من الجانبين بعرض 2.5 لكل موقف، إضافة إلى شريحتي زراعة بعرض 1.2م لكل شريحة، وكذلك مسار للمشاة من الجانبين بعرض 2م لكل مسار، فيما بلغ عدد أعمدة الإنارة التجميلية 28 عمودا بواقع 14عمودا لكل جهة طول كل عمود 5 أمتار، وعدد الأشجار 102 شجرة بواقع 51 شجرة في كل جهة ومغطيات تربة.

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