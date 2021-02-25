تعديل نظام المرافعات الشرعية على طاولة الشورى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثلاثاء المقبل -عبر الاتصال المرئي- تقريرا مقدما من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير، وقدمت عليه التوصيات، تمهيدا لطرحه للنقاش.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرين تقدمت بهما إلى المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل المادة الـ65 من نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام التكاليف القضائية، المعادين إلى المجلس لدراستهما وفقا للمادة الـ17 من نظامه.

وأدرج المجلس في جدول أعمال هذه الجلسة تقريرا مقدما من اللجنة المالية بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما أدرج المجلس في جدول أعماله تقريرا قدم من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440 / 1441هـ، «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حاليا»، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات، تمهيدا لطرحه للنقاش.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.