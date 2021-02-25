التوعية بأضرار المخدرات عبر منصة مدرستي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة نجران ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات أمس الأول، برنامج (التوعية من أضرار المخدرات ومؤثراتها العقلية والسلوكية)، وذلك من خلال منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات المنطقة. وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن البرنامج يتضمن تنفيذ أوراق عمل -عن بعد-، بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي، إلى جانب تفعيل الموضوعات الثقافية والتوعوية والمحاضرات. وتأتي الفعالية ضمن برامج الإدارة للوقاية من المخدرات ونشر الوعي بين منسوبي المجتمع المدرسي بأضرارها، وتعزيز جانب المراقبة الذاتية للطالب ومشاركة الإدارات ذات العلاقة في زيادة توعية المجتمع. وتأتي الفعالية ضمن برامج الإدارة للوقاية من المخدرات ونشر الوعي بين منسوبي المجتمع المدرسي بأضرارها، وتعزيز جانب المراقبة الذاتية للطالب ومشاركة الإدارات ذات العلاقة في زيادة توعية المجتمع.

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