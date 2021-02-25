شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة 2 طن " تنباك " و17500 علبة دخان في الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

صادرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة الشرقية ممثلة بصحة الشرقية، بضاعة مخالفة تحتوي على 2 طن تنباك و17500 علبة دخان، كما تضمنت عددًا من المحلات والمستودعات والشقق السكنية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية المشتركة والمتمثلة في أمانة المنطقة والزكاة والجمارك والأمن والتجارة.

وأسفرت جولاتها الرقابية عن لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحة العامة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.