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مصادرة 2 طن " تنباك " و17500 علبة دخان في الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

صادرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة الشرقية ممثلة بصحة الشرقية، بضاعة مخالفة تحتوي على 2 طن تنباك و17500 علبة دخان، كما تضمنت عددًا من المحلات والمستودعات والشقق السكنية.

 

ويأتي ذلك ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية المشتركة والمتمثلة في أمانة المنطقة والزكاة والجمارك والأمن والتجارة.

وأسفرت جولاتها الرقابية عن لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحة العامة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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