شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة تساعد على استرجاع حاسة الشم بعد التشافي من ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري أنف وأذن وحنجرة، إن التدريب على شم الروائح يساعد على استعادة حاسة الشم بعد التشافي من ‎كورونا.

ولفت الاستشاري خلال لقائه بقناة الإخبارية:" يستخدم الكورتيزون في حالات كورونا ببداية الأمر، وإذا كانت الدراسات لا تري آثار كبيرة لهذا الاستخدام"، مبينا:" من الطرق الناجعة في مثل هذه الحالة هي تدريب حاسة الشم على روائح اعتادها الإنسان يشمها في فترات مختلفة من اليوم ".

وأوضح:" تدريب حاسة الشم تفيد مع من لديهم فقد في العصب، وقد تكون نتائج تدريب حاسة الشم ليست بالكبيرة".

وأشار:" من الأبحاث الحديثة لعلاج فقد حاسة الشم هو نقاط لفيتامين A في الأنف لمحاولة مساعدة عصب حاسة الشم للرجوع إلى وضعه الطبيعي ".

وتابع:" يجب تدريب حاسة الشم على استنشاق كلا من البن والليمون والنعناع والقرنفل"، مضيفا:" يجب شم هذه الروائح 3 مرات في اليوم لبضع دقائق كي يساعد على استرجاع حاسة الشم ".