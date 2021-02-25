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بالفيديو.. طريقة تساعد على استرجاع حاسة الشم بعد التشافي من ‎كورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري أنف وأذن وحنجرة، إن التدريب على شم الروائح يساعد على استعادة حاسة الشم بعد التشافي من ‎كورونا.

 

ولفت الاستشاري خلال لقائه بقناة الإخبارية:" يستخدم الكورتيزون في حالات كورونا ببداية الأمر، وإذا كانت الدراسات لا تري آثار كبيرة لهذا الاستخدام"، مبينا:" من الطرق الناجعة في مثل هذه الحالة هي تدريب حاسة الشم على روائح اعتادها الإنسان يشمها في فترات مختلفة من اليوم ".

وأوضح:" تدريب حاسة الشم تفيد مع من لديهم فقد في العصب، وقد تكون نتائج تدريب حاسة الشم ليست بالكبيرة".

 

وأشار:" من الأبحاث الحديثة لعلاج فقد حاسة الشم هو نقاط لفيتامين A في الأنف لمحاولة مساعدة عصب حاسة الشم للرجوع إلى وضعه الطبيعي ".

 

وتابع:" يجب تدريب حاسة الشم على استنشاق كلا من البن والليمون والنعناع والقرنفل"، مضيفا:" يجب شم هذه الروائح 3 مرات في اليوم لبضع دقائق كي يساعد على استرجاع حاسة الشم ".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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