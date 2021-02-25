شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يحتفي بخروج ولي العهد من المستشفى بطريقته الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

احتفى مواطن يدعى راضي السنيد الشمري بمناسبة خروج ولي العهد من المستشفى بالأمس حيث قام بذبح حاشي.

وأظهر مقطع فيديو قيام المواطن بنحر حاشي احتفالا بخروج ولي العهد من المستشفى، مؤكدا انهم استبشروا بخروج الأمير محمد بن سلمان بصحة جيدة، وأن هذا الخبر ادخل عليهم السرور.

يذكر أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله قد أجرى أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح أمس الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.