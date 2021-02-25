شكرا لمتابعة خبر عن خطوات وآلية الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن آلية وإجراءات وخطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة.

وأشارت وكالة الأحوال المدنية، إلى آلية الإبلاغ عن الوثائق الشخصية الرسمية كبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطن وشهادة وفاة أحد أفراد الأسرة.

وتضمنت الخطوات التالية: الدخول من خلال الحساب الشخصي للمواطن بمنصة أبشر، اختيار أيقونة " خدماتي "، النقر على الأحوال المدنية.