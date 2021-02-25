شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يكشف عن الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بـ ‎ كورونا التي تطلبت عناية صحية فائقة منذ بداية الجائحة حتى الآن.

وقال محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إن الفئات الأعلى خطورة هم الذين لديهم أمراض مزمنة وزيادة في الوزن والأعمار المتقدمة.

وتابع:" حتى فئة الشباب والناس الأصحاء وممن ليس لديهم أي أمراض مزمنة، وهناك أيضا نسب مئوية منهم يشكل الفيروس خطرًا عليهم ".

وكانت وزارة الصحة، أشارت إلى أن هناك مناطق رصدت ارتفاعا وبعضها هدأت في الارتفاعات وبعض المناطق تعود للارتفاع وهذا يدل على عدم الوصول إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام.