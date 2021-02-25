شكرا لمتابعة خبر عن " الشؤون الإسلامية ": إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، عن إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق.

وجاء ذلك بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" بين صفوف المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 18 يوماً بلغ 153 مسجداً، وتم فتح 135 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.