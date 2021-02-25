شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة ضبط مواطن تلفّظ على رجال الأمن بعبارات غير لائقة في الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من ضبط مواطن قام بنشر مقطع فيديو وهو يتلفظ على رجال الأمن على طريق " النعيرية – حفر الباطن " بعبارات غير لائقة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم شرطة الشرقية، إن المواطن نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استيقافه من قبل قوات أمن الطرق لعدم وجود لوحات لمركبته.

وأوضح أن المقبوض عليه في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.