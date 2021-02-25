شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالماً معافى

وقال سموه : يسعدني أن أرفع لمقاكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت السموكم الكريم -حفظكم الله - وخروجكم من المستشفى سالماً معافى.

وأضاف سموه قائلاً : لقد أشاعت رؤيتكم - رعاكم الله - وأنتم تغادرون المستشفى سالما معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس الجميع مبتهلين للمولى عز وجل بأن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يمدكم بعونه وتوفيقه سندا وعضد لسيدي خادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن.