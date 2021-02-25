شكرا لمتابعة خبر عن باحث يوضح "هل صب الديزل يمنع وصول العقارب والأفاعي للمخيمات ؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الباحث التاريخي منصور الشويعر حقيقة المعلومات المتداولة بشأن قدرة الديزل على منع وصول العقارب والأفاعي لمكان الجلوس في المخيمات والاستراحات.

وأثبتت التجربة التي أجراها الباحث التاريخي أن الديزل لايمنع وصول العقارب والأفاعي إلى المخيمات.

وبين مقطع فيديو قيام الشويعر بسكب الديزل على الأرضية ، وإطلاق عقرب أسود وآخر أصفر وأفعى، فاتجهوا جميعا نحو الديزل غير مكترثين به .