شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث "الغذاء والدواء": نعمل على دراسة 4 لقاحات جديدة لمكافحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي للغذاء والدواء تيسير المفرج، أن اللقاحات التي أجازتها الهيئة حتى الآن لعلاج فيروس كورونا هي لقاح فايزر-بيونتيك ولقاح أسترازينيكا.

وأوضح متحدث الغذاء والدواء ، أن الهيئة تعمل الآن على دراسة 4 لقاحات وهي تحت الدراسة والتقييم.

و أوصى المفرج بعدم الانجراف خلف الشائعات حول اللقاحات وضرورة أخذ المعلومة من مصدرها، قائلاً: "وعيكم هو اللقاح الأعظم لتجاوز جائحة كورونا" .

وأضاف أنه يجب أن تكون الجرعتين من لقاح واحد، منوها بأن الهيئة تتابع بشكل مستمر أعراض ما بعد أخذ لقاح فيروس كورونا حتى يتم أخذ الاجراءات اللازمة.