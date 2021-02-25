اخبار السعوديه

بالفيديو.. متحدث "الغذاء والدواء": نعمل على دراسة 4 لقاحات جديدة لمكافحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث "الغذاء والدواء": نعمل على دراسة 4 لقاحات جديدة لمكافحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي للغذاء والدواء تيسير المفرج، أن اللقاحات التي أجازتها الهيئة حتى الآن لعلاج فيروس كورونا هي لقاح فايزر-بيونتيك ولقاح أسترازينيكا.

وأوضح متحدث الغذاء والدواء ، أن الهيئة تعمل الآن على دراسة 4 لقاحات وهي تحت الدراسة والتقييم.

و أوصى المفرج بعدم الانجراف خلف الشائعات حول اللقاحات وضرورة أخذ المعلومة من مصدرها، قائلاً: "وعيكم هو اللقاح الأعظم لتجاوز جائحة كورونا" .

وأضاف أنه يجب أن تكون الجرعتين من لقاح واحد، منوها بأن الهيئة تتابع بشكل مستمر أعراض ما بعد أخذ لقاح فيروس كورونا حتى يتم أخذ الاجراءات اللازمة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا