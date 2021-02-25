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متحدث الصحة : ارتفاع ملحوظ في الإصابات آخر 48 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الخميس أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي لقاح " أكسفورد – استرازينيكا " ، ولقاح " فايزر – بايونتك " .

وقال الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر اليومي حول حالات بالمملكة أن اللقاحين آمنان وفعالان .

وأضاف متحدث وزارة الصحة أن المملكة الآن في مرحلة توسع للقاح سواء في الفئات المشمولة باللقاح أو على مستوى الناطق ، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل لتكون الفرصة أسهل للحصول على اللقاح ، مشيراً إلى أن الفئة العمرية 65 عام فأكثر لها أولوية ويمكنهم مباشرةً عبر تطبيق صحتى الحصول على الموعد دون انتظار للتأهيل ، وبقية الفئات العمرية سيشملها عمليات التوسع .

وأضاف أن هناك تذبذب في تسجيل الإصابات ، وأن هذا يعني أن هناك عدم استقرار ، وهناك ارتفاع في المنحنى آخر يومين مما يستوجب ضرورة الحذر .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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