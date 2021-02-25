شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 356 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 308 حالة جديدة ، فيما توفيت 5 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 180 حالة ، والمنطقة الشرقية 80 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 37 حالة ، ومنطقة القصيم 13 حالة ، فيما تناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق .

من جانبه ، قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن المملكة لم تصل بعد لمرحلة الإستقرار مضيفاً " علينا بذل المزيد من الجهود " ، كما أشار إلى توسع وازدياد إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة .

وشهدت حفر الباطن اليوم الخميس استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي اللقاح ، بالتوازي مع جهود المملكة لتدشين مراكز للقاح المجاني في جميع المناطق .