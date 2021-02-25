شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح طريقة حساب زكاة التمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى طريقة حساب زكاة التمور .

وقال الشيخ " السليمان " في فيديو للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالتعاون مع مؤسسة الدعوة الخيرية ، أنه إذا كان سُقيا التمر عن طريق المطر أو العيون أو الأنهار وبغير كلفة فإن زكاته العشر .

وأضاف الشيخ " السليمان " أن التمر إذا كان يُسقى كما جاء في الحديث الشريف بمؤونه وكلفة فإن فيه نصف العشر ، فيقسم إنتاج التمر على 10 في الحالة الأولى ويكون الناتج هو الزكاه ، ويقسم إنتاج التمر على 20 في الحالة الثانية ويكون الناتج هو المستحق للزكاه .