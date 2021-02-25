شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف توقعات الأجواء في إجازة هذا الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أن تكون أجواء نهاية الأسوع الحالي شبه مستقرة .

وقال الدكتور خالد الزعاق في فيديو له أن الأجواء في الجمعة والسبت ستميل إلى الإعتدال نهاراً والبرودة ليلاً ، وسنعيش خلال هذين اليومين على آثار الموجة الباردة التي أنتابتنا خلال الأيام الماضية .

وأضاف " الزعاق " أنه بدايةً من يوم الأحد سيعود الدفء مرة أخرى وتظل الأجواء دافئة حتى نهاية الأسبوع المقبل ، مشيراً إلى أن موجة البرد الماضية هي آخر موجات البرد الشديدة .