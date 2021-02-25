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بالفيديو.. حكم بيع الكراتين مجهولة المحتوى "صناديق الحظ"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر حكم بيع صناديق الحظ ، بمعني العبوات معلومة البضاعة مجهولة العدد .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر في لقاء معه على قناة الرسالة الفضائية أن أن هذا البيع لا يجوز بل هو أحد صور القمار الذي نهى الله تعالى عنه .

وأضاف الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر أن البيع يكون صحيحاً إذا لم يشتمل على غرر أو جهالة ، وهذا البيع من عمل الشيطان ويكون أحياناً في بعض الحراج حيث يرفع البائع سعر الكراتين ولا يُدرى ما فيها وهي مجهولة المحتوى وهي من البيوع المحرمة .

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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