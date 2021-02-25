شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم بيع الكراتين مجهولة المحتوى "صناديق الحظ" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر حكم بيع صناديق الحظ ، بمعني العبوات معلومة البضاعة مجهولة العدد .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر في لقاء معه على قناة الرسالة الفضائية أن أن هذا البيع لا يجوز بل هو أحد صور القمار الذي نهى الله تعالى عنه .

وأضاف الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر أن البيع يكون صحيحاً إذا لم يشتمل على غرر أو جهالة ، وهذا البيع من عمل الشيطان ويكون أحياناً في بعض الحراج حيث يرفع البائع سعر الكراتين ولا يُدرى ما فيها وهي مجهولة المحتوى وهي من البيوع المحرمة .