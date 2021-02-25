شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر من الإفراط في المكملات الغذائية وتوجه نصائح هامة قبل الشراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس من الإفراط في تناول المكملات الغذائية .

وأكدت هيئة الغذاء والدواء ان المكملات الغذائية تحتوي على مكونات تدعم النظام الغذائي لكن تناولها بإفراط يسبب أضرار صحية .

ووجهت الغذاء والدواء نصائح هامة قبل شراء المكملات الغذائية منها سؤال مقدمي الرعاية الصحية إذا كان المكمل الغذائي مناسب لعمرك وحالتك الصحية ، وضرورة قراءة التعليمات الموضحة على العبوة ، والبحث عن المكمل الغذائي على المواقع الغير تجارية كوزارة الصحة ، وهيئة الغذاء والدواء .

كما أكدت " الغذاء والدواء " أنه لا يُسمح بوضع إدعاءات علاجية على المكملات الغذائية كخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة أو علاج أمراض القلب ، وإذا كانت العبوة تحتوي على عبارات مثل " آمنة تماماً ، فعال أكثر من الأدوية " ، ونحوها تكون غير صحيحة .