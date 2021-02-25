شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متخصص تسويق: ثقافة خدمة العملاء لدينا متأخرة وبدأت تتحسن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متخصص تسويق في العلامات التجارية، فراس الصعيد، إن ثقافة خدمة العملاء في الدول العربية متأخرة إلا أن الشركات بدأت في تحسين هذه الخدمة.

وأشار، خلال مشاركته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية"، أن المنافسة بين الشركات جعلتهم يركزون على تطوير العملاء.

وأضاف أن تقييم العملاء لخدمة العملاء جعلت موظفي الخدمة يسعون لحل مشاكل العميل لرفع تقييمهم، مؤكداً أنه من الأفضل إلا يتم طرح التقييم بعد إنتهاء التواصل مع موظف الخدمة مباشرة، وإنما بعد مرور يومين للتأكد من رأي العميل وإذا كانت مشكلته تم حلها من عدمه، وتقديم المساعدة لهم إذا لم تحل مشكلتهم.