أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» توجِّه بحصر الطلاب والطالبات من أمهات أجنبيات.. و«الصحة»: لن نخصص مراكز منفصلة لكل لقاح مضاد لكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث تفاعلت وزارة الصحة بالرد على عدد من الاستفسارات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه أن عدم التواصل مع مقدم طلب أخذ اللقاح لا يعني خروجه من قائمة الفئات ذات الأولوية ولا يعني إلغاء الطلب، وإلى التفاصيل:

وزير العدل يُدشن الهوية البصرية لمركز التدريب العدلي

دشَّن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الهوية البصرية الجديدة لمركز التدريب العدلي، التي تمثل الاستراتيجية الجديدة برؤى وتطلعات تنشد الريادة وتحقق طموحات منسوبي العدالة، وأوضح المدير العام لمركز التدريب العدلي الدكتور فارس بن محمد القرني، أن هذا التدشين للهوية الجديدة يجسد اهتمام الوزير بتطوير المؤسسات العدلية بهدف تعزيز التكامل بين مركز التدريب العدلي والجهات المختلفة؛ لأجل الارتقاء بجودة الممارسات والمخرجات التدريبية والتأهيلية، وتعزيز موثوقيتها.

وزير الصحة يعلق على العملية الجراحية لولي العهد: تكللت بالنجاح

تفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، مع إعلان الديوان الملكي نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وغرد الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلًا: نحمد الله على سلامة سمو ولي العهد بعد العملية الجراحية التي أجراها - حفظه الله - والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء، وتكللت بالنجاح، وأكد الديوان الملكي، أن سمو ولي العهد، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الذي أجرى به العملية، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

وزارة الصحة: لن نخصص مراكز منفصلة لكل لقاح مضاد لكورونا

أوضحت وزارة الصحة أنه لن يتم تخصيص مراكز منفصلة لكل نوع من تطعيمات فيروس كورونا، وأن عدم التواصل مع مقدم طلب أخذ اللقاح لا يعني خروجه من قائمة الفئات ذات الأولوية ولا يعني إلغاء الطلب، وذكر حساب «لصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على عدة استفسارات بهذا الخصوص، أنه «لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين، وإنما سيتم توفيرها في أغلبية المراكز المشغلة»، وأن «كل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19».

وزارة الصحة: طول الفترة الزمنية بين جرعتي لقاح كورونا «تؤثر إيجابًا»

أوضحت وزارة الصحة، أن زيادة الفترة الزمنية بين جرعتي لقاح كورونا، تزيد من فعالية اللقاح لمقاومة الفيروس وفقًا للدراسات العلمية، وذكر حساب «الصحة937» التابع للوزارة عبر تويتر أن «الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجابًا بزيادة المدة بين الجرعتين، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة لك بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى».

وزارة التعليم توجِّه بحصر الطلاب والطالبات من أمهات أجنبيات

علمت «عاجل»، اليوم الخميس، أن وزارة التعليم وجهت بحصر جميع الطلاب والطالبات المسجلين بالمدارس من أمهات أجنبيات، ممن ليس لديهم إثباتات رسمية، وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم، طالبت بالاعتماد والعمل بموجب هذا الحصر، بالإضافة لتسجيل بياناتهم بشكل عاجل، وإعداد إحصائية عاجلة خلال مدة أقصاها يوم الخميس الموافق13/7/1442هـ.

توطين وظائف المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت خلال أيام

كشف عامل المعرفة، أحمد العرفج، خلال فقرة «يا هلا بالعرفج» ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، عن قرب صدور قرار من وزارة الموارد البشرية، بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت، وقال العرفج إن القرار سوف يصدر خلال يومين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع شروط لمساحة المحلات؛ حيث إن المحلات أقل من 30 مترًا غير ملزمة بالتوطين والأكثر من 30 مترًا ملزمة بالتوطين.

القصاص من قاتل «جهاد آل زيد» بجدة.. وجه ضربة مميتة للضحية في مكان حساس

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس, حُكم القتل قصاصًا في أحد الجُنَاة بمحافظة جدة، وذلك بعدما أقدم المدعو، بشار حاتم أحمد علي العدني (يمني الجنسية)، على قتل، جهاد فضل عبدالله آل زيد (يمني الجنسية)، عبر ضربه على خصيتيه؛ ما أدى إلى وفاته، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصًا.

بالفيديو والصور.. تدخل عاجل يُنقذ أسرة من ثعابين وزواحف سامة بجازان

سارعت أمانة منطقة جازان بالتدخل بعد رسالة من مواطن طالب فيها بإزالة الأشجار الكثيفة التي خلفتها مياه الأمطار ووصلت في نموها وتكاثرها إلى أجزاء من داخل منزله بصورة تنذر بكارثة بيئية وصحية نظرًا لاختباء الثعابين السامة والزواحف الخطرة والحشرات وخشيته على أفراد أسرته وأسر المنازل المجاورة من أي مكروه قد يصادفهم بسبب نمو الأشجار المتسلقة واتساعها في أجزاء كبيرة من الأرض الملاصقة لمنازلهم.

«الحصيني» يتوقَّع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. ويوجه نصيحة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء في إجازة نهاية الأسبوع (يومي الجمعة والسبت) معتدلة نهارًا باردة ليلًا على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية، وأضاف الحصيني أن مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، تميل للبرودة إلى باردة ليلًا، ومن معتدلة تميل للحرارة نهارًا، أما جازان فهي معتدلة ليلًا حارة نهارًا.

إعانة التأهيل الشامل.. وزارة «الموارد البشرية» تحدِّد موعد الصرف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف إعانة التأهيل الشامل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف اليوم الذي يليه».

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