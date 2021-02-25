«التعليم» تعلن عن برامج المنح الدراسية وتحث المنسوبين على الاستفادة منها

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا عاجلًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية بشأن الإعلان عن برامج المنح الدراسية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية لعام 2021/2022.

وحثت الوزارة، في التعميم، المنسوبين من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على الاستفادة من تلك المنح، وفق التخصصات والدرجات المناسبة لطبيعة المهام والعمل المرفقة، وتوجيه من يرغب في الترشيح إلى تقديم طلبه عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبنك الإسلامي؛ علمًا بأن الترشيح متاح حتى يوم الأحد 16/4/1442.