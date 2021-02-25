الدكتور الربيعة يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عبر الاتصال المرئي، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

واستعرض الربيعة الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للدول المنكوبة في أرجاء العالم خصوصًا في اليمن، وما قامت به المملكة من جهود تجاه اللاجئين اليمنيين والسوريين ولاجئي أقلية الروهينجا في بنجلاديش، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية المشتركة التي وقعها المركز مع المفوضية.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والشراكة الاستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين وسبل تعزيزها، ومناقشة البرامج والمشاريع المستقبلية للطرفين لخدمة اللاجئين حول العالم.

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