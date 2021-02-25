بالفيديو.. متحدث «الغذاء والدواء»: نعمل حاليَّا على دراسة 4 لقاحات جديدة مضادة لكورونا

قال المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج، إن الهيئة تعمل حاليًّا على دراسة وتقييم 4 لقاحات جديدة مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المفرج، في المؤتمر الصحفي المشترك مع متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الذي عقد اليوم؛ لكشف مستجدات فيروس كورونا واللقاحات في المملكة، أنه في حال قبول أي منها سيتم الإعلان عنه في حينه.

يُذكر أن المملكة اعتمدت، في وقت سابق، لقاحي فايزر-بيونتيك وأسترازينيكا للتطعيم ضد كورونا.

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