مؤسسة التقاعد تعلن إتمام إيداع معاشات شهر فبراير

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عن إيداع معاشات شهر فبراير.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يجب التأكد من حساب المتقاعد لدى البنك، والتواصل مع مركز الاتصال 920014000- 8001248889.

وأكملت: «أو عليه الاستفسار عن طريق حساب العناية بالعملاء على «تويتر» أو المحادثة الفورية» عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

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