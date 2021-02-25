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الصحة: منحنيات الإصابة بفيروس كورونا الحالية تستلزم الحذر والمتابعة

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الرياض - محمد عبدالله - الخطورة لا تقتصر على ذوي الأمراض المزمنة

حثت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الجميع للمبادرة بالتسجيل لأخذ لقاح ، وقالت: إن منحنيات الإصابة الحالية تستلزم الحذر والمتابعة.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن آخر مستجدات مواجهة الفيروس في المملكة، إن خطورة الفيروس لا تقتصر على المصابين بالأمراض المزمنة. 

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 376377، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 367323، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6480 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و308 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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