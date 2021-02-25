لوحة من حقبة فان جوخ في مزاد الشهر المقبل

تعرض دار «سوذبيز» للمزادات للبيع في نهاية مارس المقبل، واحداً من أعمال فنسنت فان جوخ القليلة، التي لا تزال في أيدي جهات خاصة، وهي لوحة يعود تاريخها إلى الحقبة الباريسية للرسام الهولندي، وتمثّل شارع مونمارتر الشهير في العاصمة الفرنسية مركّزة على الجانب الريفي.

ويعود تاريخ اللوحة إلى عام 1887، ورسمها فان جوخ خلال السنتين اللتين أمضاهما في باريس، وهي عبارة عن «مشهد لشارع مونمارتر» وتظهر فيها طاحونة الفلفل خلف عدد من الحواجز، وفي الخلفية سماء شتوية باللون الأزرق الرمادي، وفي مقدّم الرسم زوجان يمشيان وطفلان يلعبان.

وتتولى فرق «سوذبيز» في باريس ونيويورك وهونج كونج ولندن بيع اللوحة في 25 مارس في مزاد يقام بتقنية الفيديو، وقدّر سعرها بما بين خمسة ملايين وثمانية ملايين يورو. وأوضحت رئيسة قسم الفن الانطباعي في «سوذبيز» أوريلي فانديفوردي لوكالة فرانس برس أن «اللوحات التي تندرج ضمن سلسلة مونمارتر نادرة»، متوقعة تالياً أن «تثير اهتماماً واسعاً من الأفراد هواة جمع أعمال لوحات فان جوخ الموجودين في كل مكان، وربما أيضا من المؤسسات».

وتشكّل هذه اللوحة نقطة تحول في مسار الرسام الهولندي "1853-1890" ، إذ كانت بداية أعماله التعبيرية، باستخدام ألوان تهدف إلى إثارة انطباع يتجاوز نسخ الواقع. ولم تظهر اللوحة إطلاقاُ منذ أن استحوذت عليها عائلة فرنسية قرابة عام 1920، وقد عهدت العائلة ببيعها إلى دار «ميرابود مرسييه» التي ستتعاون مع «سوذبيز» في تنظيم المزاد.

وأفادت كلوديا ميرسييه من «ميرابود ميرسييه» بأن اللوحة «ستعرض أولاً في أمستردام، حيث يوجد أهم جامعي لوحات الفنان، ثم في هونج كونج، قبل أن تعود إلى باريس لعرضها بين 16 و18 مارس وبعدها إلى مقر «سوذبيز» في لندن بين 19 و23 منه. وكان آخر مزاد على عمل لفان جوخ عام 2017 في نيويورك ونظمته دار «كريستيز» شهد بيع إحدى لوحاته لقاء 81 مليون دولار.