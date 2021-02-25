أسرة تدفع غرامة 155 ألف دولار بسبب كثرة الأطفال

وبحسب السلطات المختصة، فإنه في حال لم يدفع الوالدان الغرامة المقررة، فإن الأطفال السبعة «خمسة أولاد وبنتين» لن يحصلوا على وثائق هوية أو أوراق ثبوتية خاصة بهم. وتقول الزوجة إنها فعلت ما كانت ترغب به: «فهي بوجود عائلة كبيرة لن تبقى وحيدة»، مضيفة، «عندما يغادر زوجي ويسافر ويغادر أطفالي بداعي الدراسة، لا يزال لدي أطفال آخرون.. عندما أتقدم في العمر، سيزورونني».
يشار إلى أنه منذ عام 1979 إلى عام 2015، نفذت السلطات الصينية سياسة ديموغرافية «أسرة واحدة - طفل واحد»، ومنذ بداية عام 2016، سمح لمواطني الدولة بإنجاب طفلين. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، كانت بكين تحد من حجم الأسرة قانونيا، حيث ترى السلطات أن النمو السكاني الهائل يمثل مشكلة، مما يثقل كاهل موارد الأراضي والمياه والطاقة في البلاد.
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