السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية



عمّان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الذرية، والوقوف على برامج بناء القدرات والكوادر الوطنية في هذا المجال.

// انتهى //

18:38ت م

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