السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى



حائل 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.

// انتهى //

18:13ت م

0175



حائل 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.// انتهى //18:13ت م0175

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