السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية ومغادرة المستشفى



المدينة المنورة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه " نبتهل لله تعالى بالحمد والثناء على ما منّ الله به عليكم بالصحة والعافية، سائلاً المولى -جل جلاله- أن يمن على سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ووطننا الغالي بحفظه الكريم.

//انتهى//

18:02ت م

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المدينة المنورة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريّت لسموه وتكللت بالنجاح ولله الحمد ومغادرته المستشفى سالماً مُعافى.وقال سموه " نبتهل لله تعالى بالحمد والثناء على ما منّ الله به عليكم بالصحة والعافية، سائلاً المولى -جل جلاله- أن يمن على سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ووطننا الغالي بحفظه الكريم.//انتهى//18:02ت م0171

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