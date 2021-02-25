السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة سلامة سمو ولي العهد وخروجه من المستشفى، وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح" .

وأضاف : " نحمد الله -عز وجل- على منِّه وفضله وكريم عطائه على سلامة سمو ولي العهد، والجميع من أبناء وطنكم الغالي يسألون المولى سبحانه أن يديم عليكم وعلى سموه الصحة والسلامة، وأسأل الله –عزوجل- أن يحفظكم وسمو ولي عهدكم ويديم عليكم عزه ونصره، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه".

كما رفع سمو نائب أمير منطقة الرياض التهنئة إلى سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه، وقال "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني بمناسبة سلامة سموكم وخروجكم من المستشفى، وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف سموه : نحمد الله -عز وجل- على منِّه وفضله وكريم عطائه برؤيتكم وأنتم بأتم صحة وعافية، والجميع من أبناء وطنكم الغالي يسألون المولى سبحانه أن يديم عليكم الصحة والسلامة، وأسأل الله –عزوجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه، والله يحفظكم ويرعاكم".

// انتهى //

17:42ت م

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الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال سموه : "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة سلامة سمو ولي العهد وخروجه من المستشفى، وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح" .وأضاف : " نحمد الله -عز وجل- على منِّه وفضله وكريم عطائه على سلامة سمو ولي العهد، والجميع من أبناء وطنكم الغالي يسألون المولى سبحانه أن يديم عليكم وعلى سموه الصحة والسلامة، وأسأل الله –عزوجل- أن يحفظكم وسمو ولي عهدكم ويديم عليكم عزه ونصره، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه".كما رفع سمو نائب أمير منطقة الرياض التهنئة إلى سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه، وقال "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني بمناسبة سلامة سموكم وخروجكم من المستشفى، وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمد الله بالنجاح".وأضاف سموه : نحمد الله -عز وجل- على منِّه وفضله وكريم عطائه برؤيتكم وأنتم بأتم صحة وعافية، والجميع من أبناء وطنكم الغالي يسألون المولى سبحانه أن يديم عليكم الصحة والسلامة، وأسأل الله –عزوجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه، والله يحفظكم ويرعاكم".// انتهى //17:42ت م0167

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