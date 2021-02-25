السعودية اليوم / تعليم الشرقية يدرب 864 مرشدًا للوصول للأمن الصحي المدرسي



الدمام 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم، ورشة تدريبية بعنوان " الإرشاد الصحي والتعليم" عن بعد لنحو 864 مرشدًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن إدارة التعليم تستهدف رفع كفاءة منسوبيها ونشر ثقافة الإرشاد الصحي المدرسي، وتعزيز دور المرشد الصحي المهم في تحقيق صحة الطلاب والمجتمع المدرسي والسعي نحو تحقيق مستهدفات عليا للوصول للوقاية الصحية المدرسية.

وبين أن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة تهدف لتحقيق بيئة مدرسية صحية من خلال نشر ثقافة الإرشاد الصحي للطالب أو الطالبة سواء في المدرسة أو المجتمع لينعكس على السلوكيات والممارسات، مضيفًا أن الورشة استهدفت 864 مرشدًا صحيًا ضمن سلسلة برامج تشمل جميع المرشدين والمرشدات الصحيين في جميع مدارس المنطقة.

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17:24ت م

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