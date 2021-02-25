السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معاليه الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية.

// انتهى //

17:11ت م

0160



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- .ودعا معاليه الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية.// انتهى //17:11ت م0160

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