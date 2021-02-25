السعودية اليوم / " البيئة " بالشرقية تضبط 62 طنًّا من الروبيان المجمد المخالفة بالتعاون مع " التجارة " و" الغذاء والدواء



الدمام 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 62 طنًّا من المنتجات المخالفة للبطاقة الغذائية لشركة تصنيع المنتجات السمكية بمحافظة القطيف منها 24 طنًّا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن هذه الحملة الرقابية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي اليوم, مبينًا أنه تم تحرير مخالفات تنوعت بين البطاقة الغذائية الموجودة على المنتجات المخزنة فقط باللغة الإنجليزية، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد بحري معبأة باسم الشركة المالكة وتحتوي علب روبيان معبأة بواسطة شركة تصنيع منتجات سمكية أخرى، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد مستزرع داخل الكراتين بدون بطاقة غذائية وبتواريخ إنتاج وانتهاء فقط.

من جهته أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف المهندس وليد الشويرد ضرورة الالتزام حين تعبئة وتغليف المواد الغذائية باللائحة الفنية الصادرة من الهيئة

// انتهى //

16:59ت م

0159



الدمام 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 62 طنًّا من المنتجات المخالفة للبطاقة الغذائية لشركة تصنيع المنتجات السمكية بمحافظة القطيف منها 24 طنًّا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن هذه الحملة الرقابية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي اليوم, مبينًا أنه تم تحرير مخالفات تنوعت بين البطاقة الغذائية الموجودة على المنتجات المخزنة فقط باللغة الإنجليزية، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد بحري معبأة باسم الشركة المالكة وتحتوي علب روبيان معبأة بواسطة شركة تصنيع منتجات سمكية أخرى، ووجود منتجات روبيان كامل مجمد مستزرع داخل الكراتين بدون بطاقة غذائية وبتواريخ إنتاج وانتهاء فقط.من جهته أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف المهندس وليد الشويرد ضرورة الالتزام حين تعبئة وتغليف المواد الغذائية باللائحة الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم GSO 9/2013 (بطاقة المواد الغذائية المعبأة) وفي حال عدم الالتزام سيترتب عليها مخالفات وعقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفذية.// انتهى //16:59ت م0159

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