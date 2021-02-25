شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 308 من كورونا و تسجيل 356 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

د/ محمد العبدالعالي أننا لا نزال نرصد تذبذبا وتغيرات مستمرة في في خارطة الإصابات في المملكة ، حيث رصدت في بعض المناطق إرتفاعا في الحالات وهدوءً في البعض الأخر وهو ما يدل على أننا لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام. وعلينا بذل المزيد من الجهود، منوهاً أن المنحنيات الحالية تلتزم اليقظة والحذر، والمتابعة باستمرار.

وأضاف أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 في المملكة وصل بلغ 637587 شخص ، ، مشيراً إلى أن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونشهد إقبالًا عليه ولله الحمد، حاثاً الجميع على المبادرة لأخذ اللقاح، مضيفاً بأنه كلما سارعنا بأخذ اللقاحات سيكون هناك مأمن للفرد وللمجتمع.

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 356 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (376377) حالة، من بينها (2574) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (473) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمشاركة الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (367323) حالة بإضافة (308) حالات تعافي جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6480) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7496760 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2008083 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 28040237 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13509412) فحص مخبري دقيق.

من جانبه إستعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج, الآلية المتبعة في استقبال ملفات اللقاحات أولاً بأول من بداية فترة الدارسات السريرية, والتواصل المباشر مع الشركات التي لديها فرصة لتصنيع لقاح فيروس كورونا لتذليل جميع العقبات والترتيب لإجراءات التقديم, وعقد الإجتماعات مع الخبراء والعلماء والفريق العلمي الإستشاري لدراسة البيانات المتوفرة.

وأبرز المفرج المسار العام للقاحات المتضمن دراسة جودة المستحضر, ودراسة فعاليته ومأمونيته, وتفتيش المصنع, وتحليل المستحضر, ودراسة التيقظ الدوائي للمستحضر, ودراسة الأخطاء

الدوائية للمستحضر, ثم إعداد التقارير النهائية بحيث ترسل الملاحظات للشركة -إن وجدت-, يليها عرض المستحضر على اللجنة الأساسية لتسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها لقبوله أو رفضه.

وأبان أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أجازت لقاحين حتى الآن ( فايزر-بيونتيك , أسترازينيكا), لافتاً أن هناك 4 لقاحات تحت الدراسة سيتم الإعلان حال الموافقة عليها.

وأشار إلى جهود الهيئة في متابعـــة المنشآت فــي تطبيق الإجراءات الاحترازية والخاضعة لرقابتها خلال المدة من 5/ 11 / 2020 حتى 31/ 1 / 2021, حيث تم تنفيذ 13,403 زيارة, رصد خلالها 368 مخالفة على العاملين.

وشدد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء على ضــرورة التزام المنشآت والعاملين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا, وعدم الانجـــراف خلف الشائعات التي تنشر في بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق باللقاحات، والحرص على أخذ المعلومة من مصدرها.